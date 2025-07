Muere Julian McMahon, villano de ‘Los 4 Fantásticos’, a los 56 años

El actor australiano Julian McMahon, murió a los 56 años, confirmó su esposa Kelly McMahon, quien dijo que el deceso ocurrió el 2 de julio tras enfrentar una larga batalla contra el cáncer, enfermedad que decidió mantener en privado durante varios años, aunque en sus últimas apariciones públicas se notaba físicamente disminuido.

“Julian amaba profundamente la vida, a su familia, sus amistades, su carrera y a sus seguidores. Su mayor anhelo era brindar felicidad al mayor número de personas posible”, expresó Kelly en un comunicado.

El actor era reconocido internacionalmente por sus emblemáticos papeles tanto en cine como en televisión, especialmente por interpretar al villano Doctor Doom en Los 4 Fantásticos (2005) y al ambicioso cirujano plástico Christian Troy en la serie Nip/Tuck, un drama que abordaba la obsesión con la belleza y la juventud, de acuerdo con quien.com.

Julian Dana William McMahon nació el 27 de julio de 1968 en Sídney, Australia. Fue hijo del ex primer ministro australiano Sir William McMahon y de Lady Sonia McMahon. Inició su carrera como modelo en como Milán, Nueva York, Roma y París, antes de iniciar su trayectoria como actor.

Su primer trabajo en televisión fue en la telenovela australiana Home and Away, y luego interpretó a Ian Rain en Another World (1993–1995). En Estados Unidos, obtuvo visibilidad como John Grant en Profiler y como Cole Turner, el demonio atormentado, en Charmed.

El reconocimiento llegó con Nip/Tuck (2003–2010), donde dio vida al complejo Dr. Christian Troy, personaje que le valió una nominación al Globo de Oro en 2005.

En cine, se destacó como Victor Von Doom en Los 4 fantásticos (2005)y en su secuela Los 4 Fantásticos y Silver Surfer (2007), consolidándose como uno de los antagonistas más recordados del universo Marvel.

También trabajó junto a Sandra Bullock en Premonition (2007), y actuó en películas como RED, Paranoia, Faces in the Crowd, Bait 3D, Monster Party y The Supremes at Earl’s All-You-Can-Eat (2024). En televisión, su rol más reciente fue el de Jess LaCroix en la serie FBI: Most Wanted (2020–2022).

Julian estuvo casado con la cantante Dannii Minogue (hermana de Kylie Miinogue) y más tarde con la actriz Brooke Burns, con quien tuvo una hija, Madison Elizabeth McMahon, nacida en junio de 2000. Desde 2014, estaba casado con Kelly Paniagua, quien lo acompañó hasta el final de sus días.