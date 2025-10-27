Muere June Lockhart, la actriz de la serie ‘Lassie’, tenía 100 años

Lockhart, conocida mundialmente por su papel como la madre de familia en la serie L assie y posteriormente en Perdidos en el espacio , deja un legado de más de 150 créditos en cine y televisión a lo largo de ocho décadas de carrera.

La intérprete falleció por causas naturales, acompañada de su hija, June Elizabeth, y su nieta, Christianna.

La actriz estadounidense June Lockhart, una de las últimas estrellas sobrevivientes de la era dorada de Hollywood, murió en su casa de Santa Mónica, California, a los 100 años de edad, según confirmó su publicista.

Su familia informó que los servicios funerarios serán privados, y pidió que, en lugar de flores, se realicen donaciones a The Actors Fund, Pro Pública y International Hearing Dog, Inc.

Nacida el 25 de junio de 1925 en Nueva York, June Lockhart provenía de una familia profundamente vinculada con el arte. Su padre, Gene Lockhart, fue actor de cine y teatro, detalla elimparcial.com

Su madre, Kathleen Lockhart, era cantante. Ambos participaron junto a ella en su primer filme, Un cuento de navidad (1938), donde la joven June interpretó a la hija de Bob Cratchit, papel que encarnaba su propio padre.

En entrevistas, Lockhart recordaba con cariño aquella experiencia: “Pensé que mis padres estaban maravillosos como los Cratchit, y fue divertido ver cómo se hacía una película. Me encantaban los trajes victorianos”, dijo en 2014 al Ames Tribune.

Su trayectoria no se limitó al cine. En 1947, debutó en Broadway con la obra For Love or Money, actuación que le valió el premio Tony a la intérprete revelación. También participó en The Grand Prize (1955).

En televisión, Lockhart comenzó a aparecer en producciones desde 1949, destacando en programas como Hallmark Hall of Fame, Gunsmoke y Wagon Train.

En 1958, alcanzó fama mundial al incorporarse al elenco de Lassie, donde interpretó a Ruth Martin, madre del joven Timmy (Jon Provost). Su desempeño le valió nominaciones al Emmy en 1953 y 1959.ovost, su compañero de reparto, declaró en una entrevista a People: “Mi propia madre podía olvidar mi cumpleaños, pero June nunca lo hacía”.

“Perdidos en el espacio”, el salto al universo de la ciencia ficción Tras su salida de Lassie, Lockhart se integró a la serie Lost in Space (Perdidos en el espacio) entre 1965 y 1968, interpretando a Maureen Robinson, la madre de una familia de colonos espaciales.

La serie, inspirada en la novela Los Robinson suizos, se convirtió en un clásico de la ciencia ficción televisiva. Décadas después, en 2021, Lockhart tuvo una participación especial con su voz en el remake de Netflix, cerrando así un ciclo de más de medio siglo vinculado a la franquicia.

En una entrevista con NPR, recordó con humor cómo los fanáticos le decían que el programa los había inspirado a estudiar ciencias: “Hice Lassie durante seis años y nunca nadie me dijo que eso los hizo querer ser granjeros”, bromeó.

Aunque solía interpretar a madres cariñosas y figuras protectoras en televisión, Lockhart aseguraba que su vida real era muy distinta. “Me encanta el rock ‘n’ roll, ir a conciertos, conducir tanques del ejército y volar en globos aerostáticos. Hago muchas cosas que no van con mi imagen”, confesó al Chicago Tribune en 1994.

En esa misma entrevista, reveló ser fanática de Ren y Stimpy, serie animada para la que grabó una voz como invitada especial.

Entre sus participaciones más recordadas se incluyen apariciones en Magnum P.I., Murder, She Wrote, Full House, Grey’s Anatomy y General Hospital. También interpretó a la madre del personaje de Martin Mull en Roseanne, papel que describió como “el punto más alto de mi carrera”.