Se ha dado a conocer la muerte de Eleazar del Valle, mejor conocido como Kompa Yaso, comediante de humor negro que participó en Chisme No Like y Tengo talento, mucho talento , después de que fue internado en un hospital porque necesitaba un trasplante; ahora después de otra hospitalización falleció

Con mensajes de emotivos, seguidores y personas allegadas al payaso se han despedido del famoso. También hay quienes expresaron condolencias a la familia del comediante, detalló milenio.com

La salud del comediante no era la mejor, el pasado 7 de febrero, su hermana, a través de una entrevista con Gustavo Adolfo Infante reveló que el comediante necesitaba un trasplante de riñón.

“Estamos esperando (el trasplante). Todavía no sé nada, mi hija está con él, pero ya me dijeron que le urge la hemodiálisis. Cuando no funcionan bien los riñones te ponen un catéter en el cuerpo, una para que salga la sangre, va filtrando la sangre, toma como tres horas. En su caso era una vez por semana y ahorita le dijeron que dos, pero parece que ahorita urge”.