Muere la actriz Catherine O’Hara, mamá de Kevin en la película ‘Mi pobre Angelito’

La actriz Catherine O’Hara, conocida por su papel como la madre de Kevin en la cinta Mi pobre angelito, falleció a los 71 años, luego de padecer una breve enfermedad. La noticia fue confirmada por el portal especializado en cine Deadline, que adelantó que la también actriz de Beetlejuice, la cinta de Tim Burton, murió en su casa de Los Ángeles. O’Hara alcanzó reconocimiento mundial por su papel de Kate McCallister, la madre del personaje interpretado por Macaulay Culkin en las dos primeras entregas de Home Alone, estrenadas en 1990 y 1992, películas que se convirtieron en clásicos del cine familiar y marcaron a varias generaciones de espectadores.

A lo largo de su carrera, la actriz se distinguió por su versatilidad tanto en la comedia como en el cine independiente, consolidándose como una de las figuras más respetadas del entretenimiento norteamericano, señala diariolibre.com Además de su éxito en la gran pantalla, O’Hara fue ampliamente valorada por su trabajo en televisión, donde dejó una huella duradera con personajes de fuerte identidad y notable carga humorística. Catherine Anne O’Hara nació en Toronto el 4 de marzo de 1954, fue actriz, guionista y humorista canadiense-estadounidense, reconocida por su destacada trayectoria en la comedia, el cine y la televisión, así como por su talento en la improvisación.