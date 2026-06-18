Muere la actriz Daveigh Chase; interpretó a Lilo en ‘Lilo & Stitch’ y a la ‘niña’ de ‘El Aro’

La actriz estadounidense, Daveigh Chase, conocida por darle voz a Lilo en Lilo & Stitch e interpretar a Samara Morgan en El Aro, murió a los 35 años. De acuerdo a la información la actriz murió por complicaciones de una meningitis.

La muerte la anunció su novio, Roy Hernández quien en recientes días abrió un GoFoundMe para recaudar fondos y tratar la enfermedad.

En el texto del portal el novio mencionó “(...) a Daveigh le diagnosticaron meningitis y varias infecciones sanguíneas graves. Su estado se ha vuelto crítico y los médicos me han dicho que tal vez no le quede mucho tiempo”, se leía.

De acuerdo a TMZ una infección en la sangre le provocó sepsis que provocó que el cuerpo dejara de funcionar.

¿Quién fue Daveigh Chase?

La actriz nació en Las Vegas el 24 de julio de 1990 y a partir de los 7 años debutó en comerciales. De igual forma a los 8, pariticipó en programas como Sabrina, La Bruja Adolescente y Urgencias.

Su primera gran oportunidad se le dio en el filme Donnie Darko de Richard Kelly en donde interpretó a Samantha Darko. Ella también fue artista de doblaje pues en 2001 le dio voz a Chihiro Ogino en El Viaje de Chihiro de Estudios Ghibli y un año después interpretó a Lilo de Lilo & Stitch.

Otro de los papeles destacados lo tuvo en 2002 en el que personificó a Samara Morgan, la famosa “niña” de El Aro de 2002. En 2016 la actriz se retiró de la actuación tras participar en el filme Jack Goes Home de Thomas Dekker.