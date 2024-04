🇺🇸 Estados Unidos | Barbara Rush Fue una actriz estadounidense que ganó el Globo de Oro como actriz revelación más prometedora por su papel en la película de ciencia ficción estadounidense de 1953 ‘It Came from Outer Space’, murió a los 97 años. #BarbaraRush pic.twitter.com/zwLaNK4cpp

Rush estelarizó muchas películas, entre ellas, Captain Lightfoot al lado de Rock Hudson y en la aclamada versión de Douglas Sirk de Magnificent Obsession, Audie Murphy en World in My Corner y Richard Carlson en el clásico de ciencia ficción en 3D It Came From Outer Space, por el que recibió un Globo de Oro a la Revelación.

Otros créditos cinematográficos incluyen el clásico de Nicholas Ray Bigger Than Life, The Young Lions con Marlon Brando, Dean Martin y Montgomery Clift y The Young Philadelphians con Newman. Además, hizo dos películas con Sinatra, Come Blow Your Horn y la parodia de Rat Pack Robin and the Seven Hoods, que también contó con Martin y Sammy Davis Jr.