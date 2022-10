Muere la actriz Eileen Ryan, mamá de Sean Penn

En 2002 coincidió con David Arquette y Scarlett Johansson en la comedia sobre monstruos gigantes El ataque de las arañas y en 2016 tuvo un pequeño papel en la película dirigida por Warren Beatty La excepción es la regla.

En televisión, Eileen apareció en series como Little House on the Prairie’ (‘Los pioneros’ o ‘La casa de la pradera’), en la que Sean debutó como actor, Urgencias, Ally McBeal, CSI: Crime Scene Investigation, Principal sospechoso y Grey´s Anatomy.

Eileen estuvo casada con el actor y director Leo Penn durante 41 años hasta la muerte de su esposo en 1998. Los dos se conocieron durante los ensayos en Nueva York de la obra de teatro The Iceman Cometh y se casaron en cuestión de meses.

Fruto de su matrimonio nació una saga de artistas que incluye a Sean Penn, al músico Michael Penn y al difunto Chris Penn, que murió en 2006 a los 40 años.