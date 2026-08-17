Muere la actriz Hayden Panettiere a los 36 años

“Con profunda tristeza compartimos la trágica noticia del fallecimiento de nuestra querida Hayden. Ella era una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inmensos a todos los que la conocieron, así como a los millones de personas que la vieron en pantalla”.

A través de un comunicado, su representante lamentó la muerte de la actriz y destacó tanto su personalidad como la huella que dejó entre sus seguidores.

Hayden Panettiere, actriz estadounidense que alcanzó la fama internacional con sus papeles en Héroes y Nashville, murió a los 36 años. La noticia fue confirmada este domingo 16 de agosto de 2026 por su representante.

Las autoridades mantienen una investigación abierta y distintos medios han reportado que la policía atendió un incidente relacionado con el fallecimiento, detalla quien.com

La muerte de Panettiere ocurre apenas unos meses después de la publicación de su primer libro de memorias, This Is Me: A Reckoning, en el que repasó diferentes momentos de su vida personal y profesional.

Nacida el 21 de agosto de 1989 en Palisades, Nueva York, Hayden Panettiere comenzó a trabajar en la industria del entretenimiento cuando todavía era una bebé. Su carrera pasó por comerciales y producciones televisivas antes de que consiguiera sus primeros papeles en series como One Life to Live y Guiding Light.

Durante su infancia también participó en películas como Remember the Titans (2000), además de Raising Helen e Ice Princess. Con el paso de los años, su trayectoria comenzó a consolidarse tanto en televisión como en cine.

Su gran salto llegó en 2006 con Héroes, serie de ciencia ficción en la que interpretó a Claire Bennet, una joven con poderes de regeneración. El personaje se convirtió en uno de los más reconocidos de su carrera y la colocó entre las figuras jóvenes más populares de la televisión estadounidense.

Posteriormente protagonizó Nashville, donde dio vida a la cantante Juliette Barnes. Por este trabajo recibió dos nominaciones al Globo de Oro. También formó parte de la franquicia Scream, primero en Scream 4 como Kirby Reed y posteriormente en Scream VI.

En su vida personal, Panettiere fue madre de Kaya Evdokia Klitschko, nacida en 2014 de su relación con el boxeador ucraniano Wladimir Klitschko.

En 2023, Hayden Panettiere enfrentó la muerte de su hermano menor, Jansen Panettiere, quien falleció a los 28 años. La actriz también habló públicamente durante los últimos años sobre distintos momentos complejos de su vida, incluidos sus problemas de adicción y depresión posparto.

En mayo de 2026 publicó This Is Me: A Reckoning, sus memorias, en las que reconstruyó su trayectoria desde sus primeros años como actriz infantil hasta su llegada a la fama y las dificultades que experimentó lejos de los reflectores. El libro fue publicado el 19 de mayo de 2026.

En sus memorias, Panettiere abordó temas como la presión de crecer frente a las cámaras, la maternidad, la adicción, la depresión posparto, relaciones abusivas y las pérdidas que marcaron su vida.

Su fallecimiento deja una trayectoria que comenzó cuando apenas era una niña y que incluyó algunos de los personajes más recordados de la televisión estadounidense de las décadas de 2000 y 2010.