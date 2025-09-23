Muere la actriz italiana Claudia Cardinale en Francia

La actriz italiana Claudia Cardinale, quien protagonizó algunas de las películas europeas más celebradas de las décadas de 1960 y 1970, falleció este martes a los 87 años, reportaron medios internacionales.

Actriz sin haberlo deseado realmente fue uno de los rostros más cautivadores del cine en los años sesenta y setenta, una de las intérpretes preferidas de genios como Visconti o Fellini.

Italiana y nacionalizada francesa, pero nacida en La Goulette, cerca de Túnez, el 15 de abril de 1938 de madre francesa y padre siciliano, Claude Joséphine Rose hablaba francés, árabe y siciliano cuando comenzó a trabajar en el cine italiano.

Con una carrera que abarcó más de 100 películas y producciones televisivas, Cardinale fue reconocida principalmente por encarnar la pureza juvenil en 8½ de Federico Fellini, donde compartió créditos con Marcello Mastroianni en 1963.

A los 17 años, un concurso de belleza que ganó sin siquiera ser candidata puso su vida de cabeza: “La italiana más bella de Túnez” ganó un viaje al Festival de Cine de Venecia, donde causó sensación entre los directores.

Recibió elogios por su interpretación de Angelica Sedara en Il gattopardo (El gatopardo), la célebre adaptación de Luchino Visconti de la novela histórica homónima. En 1968 volvió a brillar en el western de Sergio Leone C’era una volta il West (Érase una vez en el Oeste), en el papel de una prostituta reformada.

Embarazada tras una violación a los 19 años, abandonó sus sueños de ser maestra y exploradora y se lanzó al cine, con prisa por ganarse la vida y ser independiente.

A los 20 años “me convertí en la heroína de un cuento de hadas, el símbolo de un país cuyo idioma apenas hablaba”, escribió la actriz Claudia Cardinale en su autobiografía Mis estrellas. Pero en los inicios de su carrera doblaron su voz, hasta la película Fellini ocho y medio (1963), en la que Federico Fellini le exigió que hablara en italiano.