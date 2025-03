La cantante Angie Stone, nominada al Grammy, falleció a los 63 años en un accidente automovilístico en el sur de Estados Unidos.

La intérprete iba a presentarse en el show medio tiempo del partido de basquetbol del Campeonato masculino de la Asociación Atlética Intercolegial Central (CIAA), por lo cual se le dedicó un minuto de silencio en el juego, de acuerdo con medios estadounidenses.

El productor musical Walter Millsap III, mánager de Stone, explicó que la cantante viajaba hacia Atlanta (Georgia), luego de una presentación en Alabama, donde actuó en un evento del carnaval de Mobile; el vehículo donde viajaba se “volcó y fue posteriormente impactado por un camión de carga”.

De acuerdo con un comunicado de la Patrulla de Carreteras de Alabama, la furgoneta Mercedes-Benz Sprinter 2021 se volteó en la Interestatal 65 alrededor de las 4:25 de la madrugada este sábado, y luego fue impactada por un camión Freightliner Cascadia 2021.

Todos los demás sobrevivieron, excepto Angie Stone, quien fue declarada muerta en el lugar. El conductor de la Sprinter y otras siete personas en la furgoneta fueron llevados al Baptist Medical Center para ser atendidas. Las autoridades investigan el incidente.

Diamond y Michael Archer, hijos de Angie Stone, publicaron un comunicado a través de SRG Group: “Nunca en un millón de años esperábamos recibir esta horrible noticia... Todavía estamos tratando de procesarlo y estamos completamente desconsolados”.

Millsap añadió: “Estamos verdaderamente devastados por esta inesperada y desafortunada tragedia y simplemente no hay palabras para expresar cómo nos sentimos”.

Jacqie McWilliams-Parker, comisionada de la CIAA, comentó que estaban desconsolados por la noticia: “Ella utilizó su increíble talento, pasión y presencia para inspirarnos y tocarnos con fuerza y esperanza”.

Angie Stone nació el 18 de diciembre de 1961 en Columbia, Carolina del Sur (Estados Unidos).

En los 70, Angie saltó a la fama en el grupo de hip-hop The Sequence, y posteriormente se unió a Vertical Hold, antes de lanzar su carrera en solitario.

Creó temas como ‘No More Rain (In This Cloud)‘, ‘Baby’ (en colaboración con Betty Wright‘, ’Wish I Didn’t Miss You0 y ‘Brotha’. Fue nominada a los Grammy en tres ocasiones, incluso a la mejor interpretación vocal femenina de R&B en 2005.