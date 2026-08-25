Muere la actriz y cantante Dolly Parton a los 80 años

“Este vídeo es algo que Dolly me pidió hace años, antes de que yo pudiera asimilarlo plenamente como una realidad futura. Como su jefe de seguridad durante más de dos décadas —un cargo que mi padre Larry ocupó antes que yo—, me había imaginado lo duro que sería este momento, pero no lo había sentido de verdad hasta ahora”.

Adiós a la ‘Reina del Country, la cantante Dolly Parton, intérprete de ‘I Will Always Love You’ y ‘Jolene’ , murió a los 80 años. La muerte de Dolly Parton fue confirmada por su sobrino Bryan Seaver en un comunicado publicado en Instagram.

Seaver agregó: “La tristeza nos corresponde a nosotros, no a Dolly. Dolly ha vivido en la luz y está en los brazos de Jesús, donde seguramente la han recibido Carl, sus padres y un sinfín de personas que la han admirado y anhelaban encontrarse con ella en los cielos”.

Bryan Seaver relató cómo acompañó a Dolly Parton en sus giras desde que era un niño; además, destacó la manera en la que apoyó a toda la familia y a otros artistas, señala elfinanciero.com

“También abrió las puertas a generaciones de cantantes, compositores, músicos y soñadores. Gracias a su ejemplo, creímos que todo era posible. Nunca vio una puerta que no pudiera abrir, y las puertas que abrió hicieron y cambiaron la historia”.

La cantante estadounidense confesó a su sobrino sus últimos deseos: “Dolly era una granjera, igual que su papá; él cultivaba la tierra, ella cultivaba canciones y felicidad. Dolly me llamó y me dijo que quería descansar en una preciosa cama de suave algodón porque, tras toda una vida llevando pesados strass, por fin se merece estar cómoda y descansar un poco”.

Dolly Parton enfrentaba problemas de salud desde hace meses: en mayo canceló una residencia en Las Vegas por una condición que le provocaba “mareos”.

Hace unos días, el pasado 21 de agosto, explicó a sus fans que su salud se deterioró tras la muerte de su esposo Carl Dean, en marzo de 2025.

“Estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que simplemente no presté atención mientras cuidaba de Carl”, declaró a People.

“Aunque todavía me estoy recuperando, ¡sigo trabajando! Ya me conocen, como he dicho muchas veces, me he metido en un callejón sin salida con mis sueños y todavía tengo tantas cosas que quiero conseguir, así que voy a seguir trabajando todo el tiempo que pueda para ver cómo todo cobra vida”.

Con sus pelucas rubias platino, sus atuendos deslumbrantes, su figura de reloj de arena y sus frases ingeniosas y cautivadoras que se conocieron como Dollyismos, Parton se convirtió en una de las celebridades más reconocidas y queridas de Estados Unidos.

Entre sus canciones legendarias se encuentran 9 to 5, I Will Always Love You y Jolene, considerada la mejor canción country de todos los tiempos por la revista Rolling Stone.

A lo largo de una carrera de siete décadas, fue incluida en el Salón de la Fama de la Música Country, en el Salón de la Fama del Rock & Roll y recibió los Honores del Centro Kennedy por sus contribuciones artísticas a lo largo de toda su vida.

Como empresaria, dirigió la creación de Dollywood, un parque temático que se convirtió en la atracción turística con mayor número de visitantes en Tennessee y en el mayor empleador de su condado natal, Sevier. Vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo y tenía un patrimonio neto estimado de 450 millones de dólares, según Forbes.