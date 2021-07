Muere la cantante italiana Raffaella Carrà

Raffaella Carrà -cuyo nombre real era Raffaella Maria Roberta Pelloni- nació en Bolonia el 18 de junio de 1943. Murió hoy lunes 5 julio a las 16:20 horas, horario de Italia, tras una enfermedad que, dijo Japino, “atacó ese cuerpo suyo tan diminuto pero tan lleno de energía desbordante”. Puntualizó Infobae.

“La suya es una fuerza imparable, que la ha impuesto en la cima del sistema estelar mundial, una voluntad de hierro que nunca la ha abandonado hasta el último momento, asegurándose de que nada de su profundo sufrimiento se filtrara. Un gesto más de amor hacia su público y hacia quienes compartían su afecto, para que su calvario personal no perturbara su brillante recuerdo“, según Japino.

En la nota de Ansa, Japino describe a Raffaella Carrà como una “mujer fuera de lo común pero dotada de una simplicidad sorprendente, no tuvo hijos pero sí -decía siempre- tenía miles de ellos, como los 150 mil hechos para adoptar en una distancia gracias a “Amor”, el programa que más se quedó en su corazón”.

Aún no se sabe cuándo ni dónde se llevará a cabo el funeral. Por otro lado, Japino comunicó que “en sus últimas disposiciones, Raffaella pidió un simple ataúd de madera sin terminar y una urna para contener sus cenizas. En la hora más triste, siempre única e inimitable, como su risa abrumadora. Y así todos queremos recordarla”.

Transgresora, divertida, eterna, Raffaella Carrà fue muy querida en todo el mundo. Su espontaneidad conquistó primero Italia, luego España, donde se convirtió en todo un mito en la conservadora sociedad española de mediados de los setenta, y de ahí dio el salto a Latinoamérica, donde se paseó por los programas televisivos más importantes.

El mensaje de Raffaella nunca tuvo límites: la libertad, la homosexualidad y el amor libre formaron parte de su repertorio alegre y bailable, con momentos inolvidables como el ombligo mostrado durante Canzonissima hasta “A far l’amore comincia tu”, desde “Tanti auguri” al provocador baile “Tuca Tuca”. El diario británico The Guardian la definió como la “estrella del pop italiano que enseñó a Europa el placer del sexo”.

“Por supuesto, las mujeres italianas me tienen una gran simpatía porque no soy una devoradora de hombres: puedes tener atractivo sexual junto con dulzura e ironía, no hace falta ser Rita Hayworth”, dijo en la última entrevista con “7”, la revista Corriere della Sera, en diciembre del año pasado.

En la entrevista, Carrà también habló de lo duro que para ella había sido el año pasado, con la pandemia y el largo confinamiento.

“He tenido y tengo mucho miedo. No salgo y por eso este 2020 se ha convertido en un año sabático. El 31 de diciembre hay que romper todo. Lo haré en privado en mi terraza, a costa de llamar al albañil al día siguiente”. Y concluyó: “En poco tiempo me vi dos veces en las noticias. Me dije a mí misma: oh Dios mío, qué pasó. También pensé: la tercera vez dirán que estoy muerta. Y toqué hierro”.