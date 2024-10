Cissy Houston, cantante de soul y gospel y madre de la icónica cantante Whitney Houston, falleció a los 91 años en su casa en Nueva Jersey, confirmó su familia.

Pat Houston, su nuera, informó que la cantante se encontraba bajo cuidados paliativos debido a su batalla contra el Alzheimer. Houston estuvo acompañada por su familia en sus últimos momentos.

“La madre Cissy ha sido una figura fuerte e imponente en nuestras vidas. Una mujer de profunda fe y convicción, que se preocupaba mucho por la familia, el ministerio y la comunidad. Sus contribuciones a la música popular y la cultura son incomparables”, señaló.

Asimismo, destacó que Cissy Houston ahora descansa en paz junto a su hija, Whitney Houston, y su nieta, Bobbi Kristina.

Cissy Houston nació en Newark, Nueva Jersey, comenzó su carrera en el grupo de gospel Drinkard Four, antes de formar el grupo Sweet Inspirations junto a Dee Dee Warwick y Doris Troy.

Este trío fue conocido por sus colaboraciones con grandes estrellas de la música como Otis Redding, Dusty Springfield, y su prima, Dionne Warwick.

Como parte de Sweet Inspirations, Houston participó en grabaciones icónicas como Brown Eyed Girl de Van Morrison y Burning of the Midnight Lamp de Jimi Hendrix Experience.

El grupo también trabajó estrechamente con Elvis Presley, con quienes ofrecieron su último concierto en Las Vegas en 1969.

En 1970, Houston se lanzó como solista con el álbum Presenting Cissy Houston.

Entre sus trabajos más destacados está su último álbum de 2012, titulado “Walk on By Faith”. Su trayectoria como corista incluyó colaboraciones en cientos de grabaciones, incluyendo el debut de Bette Midler con “The Divine Miss M.” en 1972, así como el clásico “Ain’t No Way”, de Aretha Franklin.

A lo largo de su carrera, Houston trabajó con figuras de la talla de Chaka Khan, Diana Ross, David Bowie, Beyoncé, Donny Hathaway y Wilson Pickett, dejando su sello vocal en algunos de los discos más importantes de la música popular. Su talento fue reconocido con dos premios Grammy. El primero lo obtuvo en 1997 en la categoría de Mejor Álbum de Gospel y Soul Tradicional por su trabajo en “Face to Face”. Dos años después, ganó otro Grammy en la misma categoría por el álbum “He Leadeth Me”.

Con más de siete décadas en la industria musical, Cissy Houston deja un legado profundo en la cultura popular.

Su voz, inconfundible y poderosa, contribuyó a definir el sonido del gospel y el soul, y su influencia se extendió a generaciones de artistas que la siguieron.

Aunque su fallecimiento marca el fin de una era, su música y las valiosas lecciones de vida que impartió a quienes la conocieron seguirán siendo una parte indeleble de su legado.