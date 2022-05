$!Muere ‘La Trovadora’, Elisa Pérez Meza

“Me gustaban los raspados, las paletas... era una niña feliz”. En la adolescencia me fui a vivir a la Ciudad de México con mi padre, como cinco años... fueron años difíciles pero importantes, conocí otro mundo. Vivía en una casa enorme que parecía hacienda, en Chimalistac... ahí me di cuenta de su gran popularidad”, expresó en una entrevista realizada en el 2015.

Una voz privilegiada que cantó con Jorge Negrete

El canto de Elisa se lograba escuchar por doquier, lo traía en la sangre. Y durante un cumpleaños de Don Luis no fue la excepción, El Charro Cantor dio la señal al Mariachi Vargas de Tecalitlán para que la acompañara en el tema Por si no te vuelvo a ver, sin embargo, la respuesta de su padre no fue la esperada para la pequeña de 10 años.

“Al oír Jorge Negrete mi voz le dijo a mi papá: ‘oye, Nacho, esta niña qué timbre de voz tiene, tiene una voz preciosa ponla a estudiar, esta niña, no sabes...’, mi papá dijo ‘sí, sí’, pero me retiraron inmediatamente”, explicó la también poetisa. Desde aquel entonces, Jorge Negrete ya me había programado para estar aquí cantando”, compartió entonces entre risas.