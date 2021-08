Muere Lee Scratch Perry, ‘el brujo del reggae’

“Brujo del reggae”, “Salvador Dalí del dub” (una mezcla de reggae y efectos sonoros), “The Upsetter” (“El alterador”): los apodos no faltan para esta figura esquiva y destacada en la historia de la música.

Perry empujó a Marley a salir de su caparazón en el estudio de grabación y llegar a la cima.

“Sin él, Bob Marley quizás habría sido una flecha huérfana sin su arco”, escribió Francis Dordor, especialista el productor, en la revista los Inrockuptibles.

Nacido en 1936 en Kendal, Jamaica, Rainford Hugh “Lee” Perry dejó la escuela a los 15 años antes de instalarse en Kingston en la década de 1960.

“Mi padre trabajaba en la calle, mi madre en el campo. Éramos muy pobres”, dijo en 1984 al magacín de rock británico New Musicalm Express.

“No aprendí nada en la escuela. Lo aprendí todo en la calle”.

Perry fue un pionero en el desarrollo del “dub”, un género de música electrónica que surgió a partir de la experimentación de la música reggae en la década de los sesenta del pasado siglo.

La técnica consistía en modificar grabaciones ya conocidas, en ocasiones eliminando las partes vocales y añadiendo aportaciones propias.

Es en la década de 1970 cuando destaca el trabajo del artista jamaicano con su adopción de remezclas y efectos de estudio para crear nuevas versiones instrumentales o vocales de reggae ya existentes.

El artista trabajó y produjo para una amplia variedad de artistas, incluidos su legendario compatriota Bob Marley y los Wailers —quienes se unirían en una banda— , además de Junior Murvin, los Congos, Max Romeo y los Beastie Boys, entre otros.

Perry fue galardonado con la Orden de Distinción del Gobierno de Jamaica para honrar su larga trayectoria musical.

Es conocido por canciones que incluyen “Dreadlocks in Moonlight”, “Curly Locks”, “City Too Hot” y “I Am A Mad Man”, entre sus muchos éxitos.

El reconocimiento para Perry subrayó la carrera del que es considerado una de las figuras musicales creativas más importantes de su tiempo.

Produjo más de mil grabaciones durante sus más de 60 años de carrera, incluidos algunos de los temas más famosas de Bob Marley y los Wailers.

Perry participó en la producción de exitosos sencillos de Marley y los Wailers como “Small Axe”, “Duppy Conqueror”, “Jah Live”, “Punky Reggae Party” y “Rastaman Live Up”. Perry, oriundo de la ciudad jamaicana de Kendal, vivió también en Suiza durante varios años.

Su talento e interés por la experimentación lo llevó a grabar música con herramientas de jardinería, enterrar micrófonos debajo de los árboles para obtener diferentes sonidos y soplar humo de marihuana en grabaciones.

Era conocido por ser uno de los pioneros de la música más excéntrica, pero talentoso a la vez, que han surgido en Jamaica.