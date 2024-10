El ex compañero de Harry Styles, Niall Horan y Louis Tomlinson, con quien formó una banda musical, estaba en Argentina, cuando fue reportado su deceso.

Liam Payne, músico británico y ex integrante de la banda inglesa One Direction, murió este miércoles en Buenos Aires al caer desde el tercer piso de un hotel, según confirmaron fuentes oficiales.

El trágico episodio se registró en horas de la tarde, en el Hotel Casa Sur. Luego de un llamado al 911, personal policial de la Comisaria 14B se dirigió al lugar, ubicado en la calle Costa Rica 6032, donde se informaban sobre “un hombre agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol”. Al llegar al lugar, el SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencia) constató su deceso.

Su estallido en la industria musical se produjo en 2010. Tras su paso por el programa de talento The X Factor, donde audicionó a los 16 años, una de las juezas del programa Nicole Scherzinger le sugirió formar una banda.

De allí surgió el afamado grupo One Direction, integrado por Payne, Harry Styles, Niall Horan y Louis Tomlinson. En 2011 lanzaron su primer álbum de estudio Up All Night.