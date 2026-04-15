Muere Lucha Moreno, ícono de la música ranchera en México

El mundo del espectáculo mexicano se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Lucha Moreno este 15 de abril. La noticia fue dada a conocer por su hija, Mimí, integrante del grupo Flans, a través de redes sociales. La artista, cuyo nombre real era Irma Gloria Ochoa Salinas, fue una figura destacada tanto en la música ranchera como en el cine mexicano. Su partida ocurre apenas meses después del fallecimiento de su esposo y compañero artístico, José Juan Hernández, lo que ha intensificado el impacto emocional entre familiares y seguidores.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa de su muerte. Sin embargo, la reacción del público no se hizo esperar, con múltiples mensajes de solidaridad por parte de figuras del medio artístico, señala vanguardia.com Fue Mimí quien compartió un emotivo mensaje para despedir a su madre, reflejando el profundo vínculo que las unía. “Que difícil....Hoy mi mamita adorada se subió a una nube rodeada de un montón de angelitos para regresar a casa... se nos fue suavecito y rodeada de muchísimo amor... guerrera, incansable, ruidosa, grandota y con el corazón más puro”, escribió. La publicación generó una inmediata respuesta de apoyo. Personalidades como Aurora Valle y Alex de la Madrid enviaron mensajes de condolencias, sumándose a una ola de reacciones que evidencian el cariño hacia la familia. El mensaje también deja ver el carácter de la cantante, descrita como una mujer fuerte y entregada, tanto en lo personal como en lo profesional.