Muere Manolo Arjona, integrante del grupo español Locomía

El cantante Manuel Arjona, quien fue mejor conocido como Manolo Arjona, falleció a los 58 años de edad. Es recordado por ser parte de la agrupación española Locomía, que tuvo un boom en los años 80 y 90, al grado de que fue popular en México y Latinoamérica. El deceso del músico, de 58 años de edad, fue dado a conocer mediante una historia en Instagram por Luis Font, hermano de Xavier Font, uno de los creadores de la banda. La prensa internacional confirmó esto y se precisó que perdió la vida la madrugada de hoy, miércoles 1 de julio. “Hoy tu luz se ha elevado al cielo, pero su recuerdo vive en nosotros”, dice la publicación.

De acuerdo con los primeros reportes, Manolo Arjona murió repentinamente en su casa, en Viladecans, Barcelona, España; no se ahondó en la causa de muerte, pero la noticia ganó popularidad a nivel mundial, señala periodicocorreo.com Mediante la cuenta oficial de Locomía se compartió un mensaje para darle el último adiós al cantante que dice lo siguiente. “Hoy se ha apagado una parte de nuestro corazón, pero tu luz, Manolo, se eleva eternamente hasta el cielo. Fuiste el alma, el movimiento y la lealtad incondicional de un sueño que empezó en Ibiza y que cambió nuestras vidas para siempre”

El cantante tenía 58 años de edad.

El mensaje para Manuel Arjona se extendió, ya que en la publicación de Locomía se añadió. “Nos quedamos con tu sonrisa, tu pasión por el arte y con cada vuelo de esos abanicos que tú supiste hacer mágicos. Vuela alto, querido compañero; tu esencia seguirá latiendo con fuerza en cada rincón de nuestra historia. Siempre en nuestros corazones. D.E.P.” Con la muerte de Manolo Arjona se suma el deceso de cuatro integrantes de Locomía; los otros artistas que ya fallecieron son los siguientes.