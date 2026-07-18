Muere Mauro Menéndez, hijo de la actriz Aylín Mujica, a los 31 años

Mauro Menéndez, hijo mayor de la actriz Aylín Mujica, falleció a los 31 años, confirmó su padre Osamu Menéndez a través de un mensaje en redes sociales.

El músico y expareja de la conductora escribió que iba en un avión para recuperar el cuerpo de Mauro para llevarlo a Miami, donde residía.

“Perdónenme, no puedo hablar, mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en avión a buscar su cuerpo”, explicó Osamu.

Según la periodista Mandy Fridman, el hijo de Aylín Mujica viajó a Barbados para asistir a un encuentro de beisbol, publicó unotv.com.

La conductora compartió un breve mensaje en redes sociales para agradecer las muestras de apoyo y expresar el profundo dolor que vive su familia.

La noticia sorprendió a la también presentadora mientras se encontraba en Bogotá, Colombia, donde participa en las grabaciones del reality “Top Chef VIP”.

Mauro, conocido como “Maahez“, había viajado recientemente al país caribeño Barbados pese a que, presuntamente, padecía neumonía.

Aylín Mujica le habría recomendado no realizar el viaje y priorizar su recuperación; sin embargo, horas después, la actriz recibió presuntamente una llamada con la noticia del fallecimiento de su hijo.

Mauro Menéndez era el hijo mayor de Aylín Mujica; en su vida profesional se dedicó a ser productor musical y DJ de origen cubano. Desde joven mostró interés por la música al estudiar piano, guitarra y batería. En el año 2000 se mudó a la Ciudad de México, donde continuó preparándose y dio sus primeros pasos como productor.

Colaboró con distintos artistas del género urbano y fue nominado al Latin Grammy junto al cantante panameño Sech por el álbum “1 of 1”.

Posteriormente, decidió enfocar su carrera al género house, participando en proyectos relacionados con artistas como DJ Snake, J Balvin, Steve Aoki, Maluma y Diplo.

En 2021 firmó con Insomniac Records, sello con el que lanzó el sencillo “Tequila”, una colaboración con San Pacho que fortaleció su presencia en la escena electrónica internacional.