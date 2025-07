Muere Michael Madsen, actor de ‘Kill Bill’ a los 67 años

Liz Rodríguez, su representante en EMR Media Entertainment, dijo a varios medios, que el actor habría sufrido un paro cardiaco. El medio New York Post entrevistó a su mánager, Ron Smith, quien confirmó la causa del fallecimiento del actor de Hollywood.

Los agentes que respondieron a una llamada al 911 en su casa de Malibú encontraron a Madsen inconsciente y lo declararon muerto a las 08:25 de la mañana, dijo un portavoz del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles.

Michael Madsen falleció a los 67 años y nació el 25 de septiembre de 1957. Comenzó su carrera en la compañía de teatro Steppenwolf en Chicago, debutando en De Ratones y Hombres, de la mano de John Malkovich.

En 1982, apareció en dos episodios de St. Elsewhere de la NBC y luego interpretó a un policía en Juegos de Guerra, dirigida por John Badham.

Era hijo de Calvin, un bombero del Departamento de Bomberos de Chicago, y Elaine, una escritora, quien también ganó un Emmy en 1983 por producir el documental Better Than It Has to Be, sobre la historia del cine en la Ciudad de los Vientos.

Entre sus trabajos para la gran pantalla se incluyen WarGames (1983), The Natural (1984), The Doors (1991), Thelma & Louise (1991), Free Willy (1993), Species (1995), Donnie Brasco (1997), Die Another Day (2002), Sin City (2005) y Scary Movie 4 (2006).

Además de su participación en grandes cintas de la pantalla grande, el actor de Hollywood también es parte de icónicos videojuegos GTA 3, Call of Duty Black Ops, entre otros.

Los representantes de Madsen, Susan Ferris y Ron Smith, emitieron un comunicado en el que detallan que el actor se estaba preparando para publicar un nuevo libro titulado Lágrimas por mi padre: Pensamientos y poemas forajidos, el cual está en edición.