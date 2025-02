Muere Michelle Trachtenberg, ex estrella de ‘Gossip Girl’

El mundo del espectáculo se encuentra de luto tras la noticia de la muerte de Michelle Trachtenberg, quien dio vida a Georgina Sparks en la exitosa serie de Gossip Girl.

La actriz también fue conocida por protagonizar Sueños sobre hielo, una cinta de Disney popular en los años 2000.

Según confirmó The New York Post, la muerte de Michelle, quien solo tenía 39 años, no está siendo investigada como sospechosa. La actriz se había mantenido fuera de la esfera pública en los últimos años.