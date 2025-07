Muere papá de Federica y Apio Quijano, integrantes de Kabah

Federica Quijano, vocalista de Kabah, informó la muerte de Eduardo Quijano, su papá, con una emotiva publicación en donde lo recordó con sus mejores momentos y le agradeció por haberle dado la vida.

La noticia de la muerte del papá de Federica y Apio Quijano fue dada a conocer luego de que el pasado 22 de marzo se transmitió una entrevista en Ventaneando de la cantante; ahí reveló la dolorosa infancia que vivió a lado de don Eduardo, quien estaba viviendo en una casa hogar, y la esquizofrenia que padeció.

Muere papá de Federica y Apio Quijano

A través de una publicación en Instagram, Federica Quijano reveló a sus más de 300 mil seguidores que su papá falleció el jueves 17 de julio.

“¡Pa! Sé que al final ya no estabas tú, sin embargo, se sentía tu presencia. Ayer te fuiste y sé que estarás mejor, cerca de tu mamá como siempre quisiste”, expresó la cantante de Kabah.

Agregó que siempre llevará en el corazón a su papá y le agradeció por haberle dado la vida.

“Gracias por hacer lo mejor que pudiste. Descansa en paz, papi”, sumó en su publicación Federica Quijano. En su publicación, Federica Quijano también compartió una serie de fotografías en donde se pudo apreciar la relación que tuvo con su don Eduardo.

Por otro lado, Apio Quijano no se ha pronunciado sobre la muerte de su papá.

Federica Quijano reveló que su papá padeció esquizofrenia En la entrevista que Federica Quijano compartió con Pati Chapoy y fue transmitida en Ventaneando, la cantante de Kabah se sinceró sobre su infancia y señaló que la relación que tenía con su papá fue complicada e incluso dolorosa.

De acuerdo con la cantante, don Eduardo vivió el suicidio de su madre, algo que lo habría afectado en las relaciones que tenía y en su figura como papá.

“La mamá de mi papá se suicidó cuando mi papá tenía 12 años, en su cara. Mi papá la encontró en el piso”, dijo Federica Quijano a Pati Chapoy.

“Crecer con un papá, digamos que disfuncional. Ir con mi papá era a veces horrible. Yo le decía: ‘Ma, es que no me quiero ir con mi papá, no me quiero ir con él’. Porque además era una novia cada fin de semana”.

La vida de Federica Quijano comenzó a complicarse después de que se mudó con su papá porque su mamá volvió a hacer una relación con un hombre que no toleraba a los niños.

“Entonces nos fuimos los tres con él. Llegó un momento en que mi papá se le olvidaba que estábamos, se le olvidaba y nos dejaba solos en la casa por semanas. Semanas. Y no teníamos qué comer”.

Al pasar de los años Federica Quijano se independizó gracias a su carrera, pero luego volvió a vivir con su papá, ya que don Eduardo Quijano perdió su casa derivada a las adicciones que tenía. Fue en ese tiempo que la cantante notó que su papá comenzó a padecer episodios de esquizofrenia.

“De repente, de la nada, mi papá empezó a tener lagunas, que se le olvidaban cosas y me mandaba cosas muy extrañas por mensaje, de: ‘Ya hablé con los extraterrestres’ y cosas, así como muy raras. Yo ya estaba viviendo en Mérida y me decían: ‘Tu papá se perdió. Se perdió’. Y pues, ¿dónde lo encuentro? Una amiga mía nos ayudó a buscar una casa hogar que lo recibiera a esas horas, a que lo atendieran, a que lo cuidaran. Empezó a tener episodios de esquizofrenia”, comentó Federica Quijano.

El papá de Federica y Apio Quijano habría pasado sus últimos días en una casa hogar, pagada por ella y su hermano. Darío Quijano se encargaba de visitarlo y sus cuidados.