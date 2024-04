Ambos acudieron a buscarla porque ella no salía del sanitario. Al descubrir que estaba desvanecida sobre un tocador, al parecer sufriendo un paro cardiaco, por lo que llamaron a emergencias.

La intérprete fue transportada al Hospital de la Universidad de Hanyang mientras recibía reanimación cardiovascular, pero fue declarada muerta a las 23:17 horas.

El sábado 13 de abril se llevará a cabo una autopsia para determinar la causa exacta de su fallecimiento y ya se realiza una investigación sobre lo ocurrido, detallan los medios.

Park Boram irrumpió en la pantalla chica a los 17 años, cuando participó en la competencia de canto Super Star K2 en 2010. Entonces, era una estudiante de secundaria con una gran pasión por la música R&B y logró convertirse en una de las finalistas más jóvenes del exitoso programa, ocupando el octavo lugar.

Su debut oficial fue en agosto de 2014 con el sencillo “Beautiful”, que contó con la colaboración del popular rapero Zico. El tema alcanzó el número 2 en la lista Gaon de Corea y le valió el reconocimiento como Artista del Año por la canción más destacada de agosto en los Gaon Chart Music Awards de 2014.

Participó en muchas bandas sonoras de dramas coreanos: Interpretó el tema principal de los k-dramas más visto de la televisión surcoreana por cable, Reply 1988, “Hyehwa-dong” (or “Ssangmun-dong”), “Palpitations” para Beso travieso, “Always” para 49 días, “Falling” para Hyde, Jekyll, yo, “Please Say Something, Even Though It’s A Lie” para W, entre otros.

Su último trabajo musical fue el sencillo “I Miss You”, lanzado el 3 de abril como parte de un proyecto de covers musicales, y había anunciado que estaba trabajando en un álbum para celebrar su décimo aniversario en la industria.