Patricio Levy Fernández, hijo de Talina Fernández (qepd), falleció este 10 de junio a los 53 años.

En octubre de 2023, él comentó que en una entrevista con Ventaneando que estuvo internado por problemas cardiacos.

“Estoy en mi casa con muchos cuidados, me tengo que operar para que me ayude con la insuficiencia cardiaca y con la arritmia, pero no tengo un centavo”.

El fallecimiento de ‘Pato’ ocurrió mientras dormía; su hermano ‘Coco’ Levy explicó en el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante.

“Pato tenía una deficiencia cardiaca, una arritmia, un pulmón medio ponchado y diabetes, hace tiempo estaba enfermo de muchas cositas, de todas juntas, estaba tratando de mejorar, había mejorado un poco, pero no lo logramos”.