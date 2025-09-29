Muere Paul Roberts, coreógrafo de One Direction, a los 52 años

Paul Roberts, reconocido coreógrafo que trabajó con artistas como One Directiony Steps, falleció a los 52 años tras una batalla contra el cáncer, confirmó su familia a través de un mensaje en las redes sociales.

“Anoche, después de una valiente lucha contra el cáncer, Paul falleció suavemente en casa, rodeado de su familia. Su partida, al igual que su vida, estuvo llena de gracia. Descansa en paz”.

Amigos, colegas y admiradores, le han rendido homenaje al bailarín y creador de coreografías.

El actor y participante de Strictly Come Dancing, Layton Williams, escribió: “Una de las almas más amables y hermosas. Fue un honor conocerte y trabajar contigo, Paul. Descansa bien, hombre hermoso”.

Ian ‘H’ Watkins, integrante de Steps, expresó: “Devastado. Paul era un ser humano increíble. Enviando mucho amor”. Kimberley Walsh también compartió su pesar: “Esta es la noticia más triste, lo siento mucho. Paul era muy especial. Les envío todo mi amor”.

Lottie Tomlinson, hermana de Louis Tomlinson, reaccionó con un emoji de corazón roto, reflejando la tristeza que muchos fanáticos de One Direction sienten por la pérdida del creativo.

Paul Roberts fue pieza fundamental en la creación de coreografías icónicas que marcaron a una generación de fans de One Direction. Entre sus trabajos más destacados están los videos Best Song Ever y Kiss You, que se convirtieron en referentes del pop mundial, de acuerdo con el imparcial.com.

También colaboró con Harry Styles en el video musical Treat People With Kindness, que le valió al cantante un premio MTV VMA en 2021 a la Mejor Coreografía.

Su influencia en la industria del entretenimiento se refleja no solo en los premios y reconocimientos, sino en la manera en que transformó la presencia escénica de artistas globales. Su creatividad, paciencia y sensibilidad hicieron que sus coreografías fueran memorables y llenas de vida.

Roberts será recordado como un profesional apasionado, dedicado y lleno de humanidad, cuya obra continúa inspirando a bailarines y artistas alrededor del mundo.