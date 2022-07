$!Muere Paul Sorvino, estrella de la cinta ‘Buenos muchachos’

“Ha fallecido mi padre el gran Paul Sorvino. Mi corazón está desgarrado: una vida de amor, alegría y sabiduría con él ha terminado. Era el padre más maravilloso. Lo amo tanto. Te envío amor en las estrellas papá mientras asciendes.”

Paul Sorvino nació el 13 de abril de 1939 en Brooklyn, Nueva York y protagonizó películas como Nixon, Dick Tracy, The Rocketeer, For the love of Money, That Championship Season, Reds, Oh God y A Touch of Class. Mientras que en televisión actuó en series como La ley y el Orden y en Brodway en That Championship Season.