Muere Peabo Bryson, intérprete de éxitos de Disney como ‘La Bella y la Bestia’ y ‘Aladín’

“Si bien tenemos el corazón roto, encontramos consuelo al saber cuánto amaban a Peabo y a cuántas vidas tocó con su voz y su espíritu generoso. Su legado y su música vivirán por generaciones.

La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado en el que detalló que el artista falleció rodeado de sus seres queridos, días después de sufrir un derrame cerebral.

El cantante estadounidense Peabo Bryson, reconocido por interpretar las canciones de Disney La bella y la bestia junto a Celine Dion y Un mundo ideal con Regina Belle, murió a los 75 años de edad.

Los familiares también agradecieron las muestras de apoyo recibidas desde distintas partes del mundo: “La extraordinaria voz de Peabo sirvió como banda sonora de algunos de los momentos más preciados de la vida. Su música acompañó a generaciones en celebraciones alegres, grandes historias de amor y momentos perdurables de consuelo e inspiración”, señaló la familia.

La salud del músico había sido delicada en los últimos años: en 2019, sobrevivió a un ataque cardíaco, del cual se recuperó por completo; a finales de mayo le dio un derrame cerebral por el cual estaba en observación médica, señala elfinanciero.com

En abril pasado, Bryson había celebrado su cumpleaños número 75 junto a familiares y amigos. Además, recientemente se había presentado en un concierto con Jeffrey Osborne en Georgia y tenía programadas varias fechas de su gira Golden Touch, con la que conmemoraba más de cinco décadas de carrera artística.

Durante su trayectoria se convirtió en una de las voces más reconocidas del R&B romántico, gracias a canciones como Feel the Fire, I’m So Into You, Can You Stop the Rain, If Ever You’re in My Arms Again y Reaching for the Sky.

Una de las primeras figuras en reaccionar al fallecimiento fue la cantante Celine Dion, quien compartió un mensaje en redes sociales recordando la colaboración que ambos realizaron en La Bella y la Bestia, tema principal de la película animada de Disney estrenada en 1991.

La intérprete canadiense aseguró estar “con el corazón roto” por la noticia y destacó tanto la calidad artística como la calidez humana de Bryson.

“Su increíble voz y su espíritu amable encarnaban la belleza de la canción y la interpretación”, escribió.

Dion recordó que Bryson tuvo un papel importante en una etapa clave de su carrera, cuando comenzaba a grabar en inglés: “Fue tan maravilloso y generoso conmigo hace tantos años, cuando grabamos Beauty and the Beast. Me hizo sentir muy cómoda cuando apenas estaba aprendiendo a cantar en inglés”.

La artista añadió que siempre lo recordará como una figura ligada a la felicidad que la música le aportó a su vida: “Siempre será para mí un verdadero símbolo de la alegría que la música ha traído a mi vida. Extrañaremos su voz y su talento”.

La colaboración entre ambos marcó un momento importante para los dos artistas. La canción alcanzó el top 10 tanto en Estados Unidos como en Reino Unido y obtuvo un premio Grammy. Además, se convirtió en el primer gran éxito de Dion en ambos mercados.