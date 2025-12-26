Muere Perry Bamonte, tecladista y guitarrista de The Cure

“Es con enorme tristeza que confirmamos la muerte de nuestro gran amigo y compañero de banda Perry Bamonte, quien falleció después de una breve enfermedad en casa durante Navidad“, confirmó la banda de Robert Smith en su sitio web oficial.

El mundo de la música lamenta una nueva tragedia en el cierre del 2025. The Cure confirmó la muerte de Perry Bamonte uno de los músicos de apoyo histórico del grupo.

La agrupación liderada por Robert Smith expresó su profunda tristeza al confirmar la noticia y recordó a Bamonte no solo como un compañero de escenario, sino como un amigo cercano y una pieza fundamental en la trayectoria del grupo.

En su mensaje, The Cure destacó la personalidad y el legado artístico del músico, a quien describieron como una presencia silenciosa pero intensa dentro de la banda, además de resaltar su creatividad y compromiso a lo largo de décadas.

”Callado, intenso, intuitivo, constante y enormemente creativo, ‘Teddy’ fue una parte cálida y vital de la historia de The Cure”.

Bamonte comenzó su relación con The Cure a mediados de los años ochenta, inicialmente encargándose de “cuidar a la banda” entre 1984 y 1989, antes de convertirse en miembro de tiempo completo en 1990.