Muere Peter Cullen, la voz de Optimus Prime en ‘Transformers’

Su familia informó que el actor murió en paz y rodeado de sus seres queridos. En un comunicado, pidió que su legado fuera recordado a través del servicio a la comunidad y valores como la compasión, la integridad y la lealtad.

La noticia fue confirmada este 27 de agosto de 2026 por su agente, Kevin Motley, quien informó a The Hollywood Reporter que el actor murió el miércoles en su casa de Los Ángeles. Por ahora, no se ha dado a conocer la causa de muerte de Peter Cullen.

Peter Cullen, actor de doblaje canadiense reconocido mundialmente por prestar su voz a Optimus Prime, líder de los Autobots en la franquicia Transformers, murió a los 85 años.

La carrera de Cullen quedó marcada para siempre por Optimus Prime, el líder de los Autobots, señala elheraldodemexico.com

El actor interpretó por primera vez al personaje en la serie animada original de The Transformers, emitida entre 1984 y 1987. Su interpretación ayudó a definir la personalidad y la voz del líder de los Autobots, que se convirtió en uno de los personajes más reconocibles de la franquicia.

Cullen volvió a interpretar a Optimus Prime décadas después, cuando Michael Bay llevó Transformers al cine en 2007. Posteriormente participó en varias de las películas de la saga, entre ellas Transformers: Revenge of the Fallen (2009), Dark of the Moon (2011), Age of Extinction (2014), The Last Knight (2017), Bumblebee (2018) y Rise of the Beasts (2023).

También prestó su voz a Optimus en otras series animadas y videojuegos.

Aunque Optimus Prime fue su papel más famoso, Peter Cullen tuvo una trayectoria mucho más amplia en televisión, cine y animación. Uno de sus personajes más queridos fue Igor, el burrito de Winnie Pooh. Cullen comenzó a interpretarlo en The New Adventures of Winnie the Pooh, entre 1988 y 1991, y posteriormente retomó el personaje en diferentes producciones.

También fue la voz de Monterey Jack en Chip ‘n Dale Rescue Rangers y de K.A.R.R. en Knight Rider. En cine, participó en Predator (1987), donde además de prestar su voz al personaje creó los característicos sonidos y chasquidos que producía la criatura.

Su trabajo también incluyó personajes como King Kong en la película de 1976, Mario en la serie animada de Donkey Kong y diversos papeles en producciones como Voltron y Transformers: Prime.