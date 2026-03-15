Muere Phil Campbell, histórico guitarrista de Motörhead, a los 64 años tras delicada cirugía

Phil Campbell, legendario guitarrista galés y pieza clave del sonido de Motörhead durante más de tres décadas, murió el 13 de marzo de 2026 a los 64 años, luego de permanecer en cuidados intensivos tras una cirugía mayor.

La noticia fue confirmada por su entorno y retomada por medios especializados, que señalaron que el músico falleció en paz acompañado por su familia.

Campbell fue uno de los integrantes más reconocibles de la etapa más sólida de la banda liderada por Lemmy Kilmister.

Al momento no se han revelado públicamente detalles específicos sobre la naturaleza de la operación ni una causa clínica más precisa.

La versión coincidente en los reportes públicos es que Phil Campbell murió por complicaciones posteriores a una operación mayor, después de librar una larga batalla en la unidad de cuidados intensivos, de acuerdo con elimparcial.com.

Algunos reportes describen el procedimiento como una cirugía “compleja” o “mayor”, pero sin detallar oficialmente qué padecimiento la motivó.

Esa falta de precisión ha llevado a muchas especulaciones en redes, pero la información confirmada sigue siendo limitada. Lo que sí se sabe es que su familia pidió privacidad en este momento y destacó que el guitarrista estuvo rodeado de sus seres queridos.

Nacido como Philip Anthony Campbell el 7 de mayo de 1961 en Pontypridd, Gales, el músico se unió a Motörhead en 1984 y permaneció en la banda hasta su cierre definitivo en 2015, tras la muerte de Lemmy.

Durante ese periodo participó en una de las etapas más importantes del grupo, ayudando a consolidar un estilo feroz, veloz y directo que marcó a generaciones enteras de músicos y fans del rock pesado.