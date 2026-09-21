Muere Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

Presley Walker Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, murió este domingo a los 27 años en un centro de rehabilitación de Los Ángeles. La familia pidió privacidad en este momento.

La muerte del modelo fue confirmada por un forense médico y un representante de la familia, integrada por su madre Cindy Crawford, su padre Rande Gerber y su hermana Kaia Gerber. “La familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso”, expresó el portavoz a TMZ.

Gerber nació el 2 de julio de 1999 en Beverly Hills, California. Fue el único hijo varón de Crawford y Gerber, y el hermano mayor de Kaia Gerber, quien también desarrolló una carrera en el modelaje y la actuación.

En enero de 2019, Gerber fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol, lo que resultó en una condena de tres años de libertad condicional, servicio comunitario y un curso para infractores. Además, utilizó sus redes sociales y un podcast para hablar abiertamente sobre salud mental, depresión y consumo de sustancias.

Su acercamiento a la moda inició en la adolescencia. A los 15 años firmó con IMG Models y en 2015 participó en una sesión fotográfica con Bruce Weber. Un año después, ganó presencia en pasarelas internacionales.

Debutó con Moschino en Los Ángeles y viajó a Milán para desfilar con Dolce & Gabbana. A lo largo de su trayectoria, trabajó para firmas como Burberry, Bottega Veneta, Tommy Hilfiger y Ralph Lauren.

También apareció en campañas de Calvin Klein, Celine, Omega y Pepsi. En esta última compartió pantalla con su madre en una recreación del anuncio que Crawford protagonizó para la marca durante el Super Bowl de 1992.

En 2018, Gerber comentó a PEOPLE que trabajar junto a su hermana hacía el modelaje “mucho menos solitario”. Explicó que, pese a sus buenas calificaciones, decidió dejar sus planes universitarios para enfocarse en su carrera.

Fuera de la moda, mostró interés por el deporte desde niño. Practicó surf, waterpolo y natación, actividades que relegó al iniciar su trabajo como modelo.

En el podcast Studio 22, explicó que quería compartir sus experiencias para que otras personas no se sintieran solas. A partir de esa inquietud, creó los videos “Mental Health Mondays”, donde abordó temas de recuperación, bienestar y hábitos saludables.

Su faceta pública incluyó apoyo comunitario. Colaboró con organizaciones como A Sense of Home y participó con su madre en visitas a hospitales y otros eventos.

Su hermana Kaia, en el pasado, destacó su disposición para mostrarse vulnerable. Para ella, Presley había convertido sus experiencias personales en una oportunidad para hablar con honestidad sobre temas que durante años permanecieron dentro de la familia, según publicó Vogue.