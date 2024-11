Muere Quincy Jones, productor de Michael Jackson, Frank Sinatra y otros

Quincy Jones, uno de los grandes productores de la música, falleció a los 91 años, confirmó su familia, a través de un comunicado.

“Con el corazón lleno pero roto, compartimos la noticia del fallecimiento de nuestro padre y hermano Quincy Jones. (...), celebramos la gran vida que vivió y sabemos que nunca habrá otro como él”.

La carrera de Jones abarcó más de siete décadas y lo consolidó como una de las figuras más importantes en la industria musical. Ganó decenas de premios, entre ellos 28 Grammy, dejando un legado que abarca colaboraciones con artistas de renombre.

Jones trabajó con algunas de las figuras más importantes de la música, incluyendo a Michael Jackson, Frank Sinatra y Ray Charles.

Nació en Chicago en 1933 y enfrentó una infancia difícil junto a su hermano Lloyd, tras la hospitalización de su madre debido a problemas de salud mental. A temprana edad, Quincy soñaba con seguir los pasos de los gánsteres que veía a su alrededor, pero su vida cambió cuando descubrió la música.

Al mudarse a Seattle en su adolescencia, encontró su pasión en el piano y comenzó a tocar en locales pequeños e inició su carrera, desarrollando un talento excepcional para los arreglos musicales y la trompeta.

En Nueva York se convirtió en arreglista de figuras de la talla de Duke Ellington, Dinah Washington y Count Basie.

En el mundo del pop, lanzó la carrera de Michael Jackson como solista, produciendo álbumes como Thriller, que revolucionó el género.

Dejó su marca en la industria del entretenimiento. Produjo el exitoso programa de televisión El Príncipe de rap, que lanzó a la fama a Will Smith.

También desempeñó un papel crucial en la carrera cinematográfica de Oprah Winfrey, al presentarla a Steven Spielberg, quien la eligió para un papel en El Color Púrpura, por el cual fue nominada al Oscar.

Jones también fue un defensor de causas sociales y apoyó proyectos humanitarios. En 1985, organizó a decenas de estrellas para grabar We are the world, una canción destinada a recaudar fondos contra la hambruna en Etiopía.