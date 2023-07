“Randy fue una parte integral de The Eagles e instrumental en el éxito inicial de la banda. Su rango vocal era asombroso, como es evidente en su balada característica, Take It to the Limit, añadió la agrupación.

Meisner contribuyó a algunas de las canciones más emblemáticas de The Eagles como Try and Love Again y Take it to the Limit, y se le atribuye su trabajo en álbumes como Eagles, Desperado, On The Border, One of These Nights y Hotel California.

Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1988 con The Eagles.