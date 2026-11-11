Muere Regina Torné, actriz de ‘Como agua para chocolate’, a los 82 años

La actriz mexicana Regina Torné, figura destacada en cine, teatro y televisión, murió este miércoles 11 de noviembre a los 82 años. La Asociación Nacional de Actores confirmó el deceso de la artista, reconocida por su papel en “Como agua para chocolate” y “El Chavo del 8”.

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) informó sobre el fallecimiento de la actriz a través de sus redes sociales. La organización destacó su trayectoria de más de cinco décadas en el espectáculo mexicano y recordó que ganó el Premio Ariel a Mejor Actriz por su interpretación de Mamá Elena en la película “Como agua para chocolate”.

En enero de 2026, se dieron a conocer los problemas de salud que enfrentaba Torné, quien sufrió una caída en noviembre de 2025. Permaneció hospitalizada varias semanas y, tras recibir el alta médica, requirió cuidados de enfermería debido a sus dificultades de movilidad.

Regina Torné nació en Villahermosa, Tabasco. Comenzó su carrera artística en 1962 como cantante de jazz.

Posteriormente, dio el salto al cine en la década de 1960. Entre sus primeros trabajos se encuentra “Despedida de soltera” (1966), película dirigida por Juan de Orduña, que marcó el inicio de su trayectoria cinematográfica.