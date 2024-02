Renata Flores nació el 28 de agosto de 1949 en la Ciudad de México. Hasta el momento se desconoce mucha información sobre sus primeros años de vida, pues sólo se tienen detalles desde que comenzó su carrera en el medio artístico nacional, detalló infobae.com

En 1964 debutó como cantante de rock and roll con Mi novio Juan, una versión en español de My boyfriend back de The Angels. Asimismo, se desempeñó como bailarina en un programa de televisión llamado Orfeón A-Go Go.

Debido a que su carrera musical no despuntó, decidió probar suerte como actriz de telenovelas. En 1967 participó en Gente sin historia y, debido al gran desempeño de villana continuó en Juventud, divino tesoro.