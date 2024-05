Richard M. Sherman, que junto con su difunto hermano Robert escribió canciones para el clásico de Disney de 1964 “Mary Poppins”, así como la canción “It’s a Small World”, murió a los 95 años.

La noticia fue confirmada en un anuncio en la página de Walt Disney Company, refiriéndose a él como “uno de los compositores y letristas más prolíficos de la historia del entretenimiento familiar, y miembro clave del círculo íntimo de talentos creativos de Walt Disney”.

Sherman ganó dos Oscar con su hermano en 1965 por su trabajo en “Mary Poppins”, a la mejor partitura original y a la mejor canción original por “Chim Chim Cher-ee”. Junto con su hermano, fue nominado siete veces más a lo largo de la década de 1970 por otras películas de Disney, entre ellas “Chitty Chitty Bang Ban” y “Bedknobs and Broomsticks”.

Entre sus cientos de créditos como letrista y compositor figuran también las películas “Winnie the Pooh”, “The Slipper and the Rose”, “Snoopy Come Home”, “Charlotte’s Web” y “The Magic of Lassie”. Sus musicales en Broadway incluyen “Over Here!” de 1974.

Entre sus galardones figuran 23 álbumes de oro y platino y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Se convirtieron en los únicos estadounidenses que ganaron el primer premio del Festival de Moscú por “Tom Sawyer” en 1973 y entraron en el Songwriters’ Hall of Fame en 2005.