Muere Richard Norton, actor de ‘Mad Max: Fury Road’, a los 75 años

Richard Norton participó en más de 60 películas como actor y en aproximadamente 30 producciones como especialista. Norton era reconocido actualmente por su personaje de Prime Imperator en Mad Max: Fury Road de George Miller y en su precuela Furiosa: De la saga Mad Max en 2024. Además de su papel como secuaz del villano Immortan Joe, este también fue el encargado de la construcción de las escenas de acción.

Entre sus trabajos en el cine, este también contó con pequeños papeles en películas como Duelo final, su debut junto a Chuck Norris en 1980, Equalizer 2000, Operación Rambo, Sangre de héroes, Kung Fu: La leyenda continúa, Amazonas y gladiadores o Road House 2 - La última llamada.

En el camino, entrenó a Scarlett Johansson, Charlize Theron, Sophie Turner, Anya Taylor-Joy, Ben Affleck, Margot Robbie, Charlie Hunnam, Liam Neeson y otros, señaló milenio.com.

Sobre Richard Norton:

Norton dejó una huella imborrable en el mundo de las artes marciales, dominando disciplinas como el judo, karate y jiu-jitsu brasileño. Además de su labor en la gran pantalla, trabajó como guardaespaldas de celebridades como The Rolling Stones, Linda Ronstadt y James Taylor.

Su talento lo llevó a desempeñarse como coreógrafo de acción en la icónica serie Walker, Texas Ranger, donde colaboró estrechamente con su gran amigo Chuck Norris.

Su relación con Norris comenzó en 1976, cuando se conocieron en Australia durante una exhibición de kickboxing. Posteriormente, en 1979, Norton se trasladó a Los Ángeles, donde fortalecieron su amistad y compartieron entrenamientos diarios. Tras su fallecimiento, Norris expresó su dolor en un mensaje conmovedor, recordando a Norton como un hermano y mentor.

A lo largo de su carrera, Norton trabajó en la coordinación de peleas en numerosas películas, incluyendo The Condemned, Mad Max: Fury Road, Dark Phoenix y las dos entregas de Suicide Squad .

Como actor, participó en películas como Fuerza Cinco, La espada de Bushido, Under the Gun que también produjo, Rage y Escuadrón Suicida. Además, realizó trabajo de doble en The Green Hornet y The Amazing Spider-Man.