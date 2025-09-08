Muere Rick Davies, legendario fundador de Supertramp

El músico británico Rick Davies, cantante, pianista y cofundador de Supertramp, falleció a los 81 años en Long Island, Estados Unidos.

El deceso se produjo tras una década de convivencia con mieloma múltiple, un tipo de cáncer en las células plasmáticas diagnosticado en 2015.

La banda confirmó la noticia a través de un comunicado publicado en su página web y recordó el rol fundamental de Davies en la historia del grupo, cuyo nacimiento en Londres junto a Roger Hodgson en 1969 marcó una etapa destacada del rock británico.

El anuncio de su muerte describió al músico como una figura clave en éxitos como “Dreamer”, “Breakfast in America” y “Goodbye Stranger”, donde su “voz llena de alma y su inconfundible toque en el Wurlitzer se convirtieron en el latido del sonido del grupo”.

A lo largo de su carrera, Davies aportó tanto como compositor como intérprete principal, alcanzando reconocimiento internacional con Supertramp y consolidando un repertorio que permanece vigente en la música popular.

Davies, nacido en 1944 en Swindon en el Reino Unido, murió en su residencia en Long Island, en Estados Unidos, reportaron varios medios.

El músico, que era cantante y tecladista, compuso temas como “Goodbye Stranger” o “Bloody Well Right”.

Davies era el único miembro fundador de Supertramp que seguía en la banda desde la salida de Hodgson en 1983. En teoría, ya no tenía derecho a interpretar las canciones de este último en el escenario, como el éxito “The Logical Song”.

En 2015, el cantante anunció que padecía un mieloma múltiple, un tipo de cáncer de la médula ósea, y comenzó un “tratamiento agresivo” que obligó a Supertramp a cancelar una gira europea.

Pero la lucha contra la enfermedad lo consumió y el grupo nunca volvió a subir a los escenarios.