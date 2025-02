Muere Roberta Flack, cantante de ‘Killing me softly’, a 88 años

La cantante y pianista Roberta Flack, que conquistó al público con su estilo de soul, jazz y folk, falleció este lunes en Manhattan a los 88 años.

Suzanne Koga, representante y amiga de la artista, informó que falleció de un paro cardíaco mientras era trasladada al hospital.

En 2022, Flack había revelado que padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, que le impidió seguir cantando y afectó su capacidad para hablar.

Roberta Flack nació en Carolina del Norte, pero creció en Arlington, Virginia. Desde muy joven, demostró un talento excepcional para la música y, a los 15 años, obtuvo una beca completa en la Universidad Howard gracias a sus habilidades con el piano.

Antes de alcanzar la fama, enseñó música a adolescentes en escuelas de Washington, DC. Finalmente, en 1969, firmó contrato con Atlantic Records y lanzó su primer álbum, “First Take”, que la catapultó al estrellato.

Su gran oportunidad llegó en 1972, cuando Clint Eastwood decidió incluir su versión de “The First Time Ever I Saw Your Face” en su película Play Misty for Me. Aunque la canción había sido lanzada tres años antes en su álbum debut “First Take”, fue con la película que alcanzó una popularidad inesperada.

En pocas semanas, se convirtió en un éxito mundial, alcanzando el primer puesto en la lista Billboard.

Gracias a ese primer gran hit, Roberta Flack logró otros dos números uno en el ranking Billboard: “Killing Me Softly With His Song” (1973) y “Feel Like Makin’ Love” (1974).

Además, hizo historia en los Premios Grammy, convirtiéndose en la primera artista en ganar de forma consecutiva el premio a Grabación del Año en 1973 y 1974.

También recibió el Grammy a Mejor Interpretación Vocal Pop y los compositores de sus canciones fueron galardonados con el premio a Canción del Año.

A lo largo de su carrera, Flack lanzó otros temas icónicos como “Where Is the Love”, “The Closer I Get to You”, “Tonight, I Celebrate My Love” (1983) y “Set the Night to Music” (1991).

En 2022, su diagnóstico de ELA marcó un punto difícil en su vida. Su representante Suzanne Koga comentó en ese momento:

“El diagnóstico de ELA le hizo imposible cantar y difícil hablar. Pero hará falta mucho más que ELA para silenciar a este ícono”.