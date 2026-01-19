Muere Roger Allers, codirector de ‘El Rey León’ a los 76 años

Roger Allers, codirector de la película El Rey León (1994) y veterano creativo de Walt Disney Animation Studios falleció a los 76 años, confirmó un portavoz de Disney Animation tras las declaraciones de colegas cercanos y colaboradores de toda su carrera.

Roger Allers nació el 29 de junio de 1949 en Rye, Nueva York, y desde temprana edad mostró una pasión por la animación que lo llevó a estudiar Bellas Artes y a trabajar en estudios creativos que finalmente lo vincularon con Disney.

Su carrera abarcó varias décadas e incluyó participaciones importantes en proyectos icónicos de la compañía, tales como La Sirenita, La Bella y la Bestia, Aladdín y Lilo & Stitch, en roles creativos como artista de storyboard, supervisor y director.

Su éxito más destacado llegó con El Rey León, cinta que codirigió junto a Rob Minkoff y que se convirtió en uno de los filmes animados más emblemáticos de Disney, tanto por su taquilla como por su impacto cultural en múltiples generaciones.

Tras darse a conocer la noticia, diversas figuras del medio rindieron homenaje a Allers. Bob Iger, director ejecutivo de The Walt Disney Company, compartió un mensaje oficial destacando la importancia de su obra:

“Roger Allers fue un visionario creativo cuyas muchas contribuciones a Disney vivirán por generaciones. Entendió el poder de contar grandes historias —cómo personajes inolvidables, emoción y música pueden unirse para crear algo atemporal”.

Iger agregó que el trabajo de Allers “definió una era de la animación que continúa inspirando audiencias alrededor del mundo”.

Otro tributo vino de Dave Bossert, colaborador y amigo de Allers, quien lamentó su partida con palabras que subrayaron su carácter y talento dentro del mundo profesional:

“Roger tenía un espíritu alegre y luminoso, y el mundo es más sombrío sin él. Descansa en paz, amigo mío”.

El Rey León, bajo la dirección de Allers y Minkoff, se estrenó en 1994 y se consolidó como uno de los mayores éxitos en la historia de la animación tradicional de Disney, al recaudar cientos de millones de dólares en taquilla y se convirtió en uno de los títulos más vendidos en formato casero.

La historia de Simba, Mufasa, Scar y Nala no solo marcó una generación de público, sino que también inspiró adaptaciones, incluyendo una exitosa versión teatral en Broadway, a la cual Allers contribuyó como coautor del libreto y que fue nominada a múltiples premios Tony.

Aunque su nombre está estrechamente vinculado a Disney y en particular a El Rey León, la trayectoria de Roger Allers también abarcó otros proyectos notables, entre ellos dirigir la película Open Season y como creativo en títulos que van desde Tron hasta La pequeña cerillera, cortometraje nominado al Oscar por mejor cortometraje animado.