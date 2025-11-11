Muere Sally Kirkland, actriz de ‘Los Ángeles de Charlie’, a los 84 años

Sally Kirkland, reconocida por su participación en “Los Ángeles de Charlie” y ganadora del Globo de Oro, murió a los 84 años, confirmó su representante Michael Greene.

La actriz falleció la madrugada de este 11 de noviembre en un hospicio de Palm Springs, California.

Greene informó que la actriz “será profundamente extrañada” por sus colegas y amigos cercanos. La intérprete había enfrentado en el último año problemas de salud derivados de la demencia, además de diversas lesiones provocadas por una caída reciente en la ducha, publicó elimparcial.com.

Kirkland había sufrido fracturas en el cuello, muñeca derecha y cadera izquierda, además de infecciones que requirieron hospitalización y rehabilitación. Pese a su delicado estado, se mantenía rodeada de personas cercanas durante sus últimos días, de acuerdo con GoFundMe.

Sally Kirkland nació en la ciudad de Nueva York el 31 de octubre de 1941. Hija del comerciante Fredric M. Kirkland y de Sally Kirkland Sr., editora de moda de Vogue, creció en un entorno donde el arte y la cultura formaban parte del día a día.

Se formó en la American Academy of Dramatic Arts y posteriormente estudió bajo la guía de Lee Strasberg y Philip Burton, uno de los maestros más importantes del Método de actuación. Estas influencias marcaron el estilo interpretativo que la caracterizó durante más de seis décadas.

Su carrera abarcó más de 200 créditos en cine, televisión y teatro, consolidándola como una de las figuras más versátiles de Hollywood.

El papel que definió su trayectoria llegó en 1987 con Anna, una película de comedia dramática en la que interpretó a una actriz checa que intenta reconstruir su vida en Estados Unidos. La crítica la alabó por su fuerza interpretativa y su sensibilidad emocional, lo que le valió el Globo de Oro a Mejor Actriz y una nominación al Oscar.