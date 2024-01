Por medio de una publicación en Instagram, Diana Estrada compartió fotos y videos al lado de Sebastián Bautista y le dedicó un emotivo mensaje para despedirse de él.“Chiquis, no sé qué voy hacer sin ti. Tú sabes cuánto te amaba. Me dejaste una herida muy profunda, sólo le pido a Dios que me de fuerza para asimilar todo esto, porque la verdad me duele muchísimo”.

La conductora mencionó que la pérdida de su amigo es un golpe muy fuerte para ella y que no puede expresar con palabras su sentir.

“No puedo creer que ya no vas a estar aquí. Quisiera que esto no fuera real, que me contestaras las llamadas y me dijeras: ‘Ay equis, es broma, chiquis’. Tú sabes lo importante que eras para mí, no me dejes caer”.

Finalmente, la influencer mencionó que tratará de mejorar como persona, ya que es algo que Sebastián Bautista hubiera querido.

“Dios sabe porque hace las cosas y el universo no se equivoca, tenemos que aceptarlo, pero te juro que voy a mejorar como persona es lo que hubieras querido, te amo Sebas, mi chiquis tan único e inigualable, el más top, nadie como tú”.



¿Qué le pasó a Sebastián Bautista?

Sebastián Bautista, quien en redes sociales también era conocido como Heyqueondasebaas, tuvo un accidente en un auto tipo RZR de Polarís modelo 2023. Todo indica que el incidente ocurrió alrededor de las 21:00 horas en la Isla Altamura, en Sinaloa.

Medios locales han reportado que el auto volcó y cayó encima del influencer, por lo que perdió la vida en el lugar.