Sidney Poitier, quien rompió las barreras raciales como el primer hombre negro en ganar el Óscar al mejor actor por su papel en “Lilies of the Field” y que inspiró a una generación durante el movimiento de derechos civiles, murió a los 94 años, informó este viernes un funcionario de las Bahamas.

Eugene Torchon-Newry, director general interino del Ministerio de Relaciones Exteriores de las Bahamas, confirmó la muerte de Poitier.

Poitier fue “un icono, un héroe, un mentor, un luchador, un tesoro nacional”, dijo el viceprimer ministro de Bahamas, Chester Cooper, en su página oficial de la red Facebook.

Su carrera de 71 años incluyó papeles en las películas clásicas de Hollywood “A Raisin in the Sun”, “Guess Who’s Coming to Dinner” y “Uptown Saturday Night”, publicó infobae.com.