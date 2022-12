Poco después, cerca de las 11:15 a.m., paramédicos confirmaron una emergencia en un hotel de Los Ángeles, en donde Stephen fue encontrado muerto, en apariencia a consecuencia de un disparo con un arma de fuego auto infringido. No obstante, la familia del DJ no han confirmado el suicidio ni han revelado la causa de su muerte.

¿Quién era Stephen Twitch Boss?

Nacido como Stephen Laurel Boss, Twitch nació el 29 de septiembre de 1982 en Alabama. En 2008 debutó gracias al programa So You Think You Can Dance, y desde 2014 participó como DJ de The Ellen DeGeneres Show, un año antes celebró su boda con Allison Hooker, con quien tuvo tres hijos: Weslie, Maddox y Zaia.

El bailarín también participó en varias producciones, entre ellas Hairspray, Modern Family, y Magic Mike XXL.