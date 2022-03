$!Muere Taylor Hawkins, baterista de la banda de rock Foo Fighters

Fue hace apenas 10 días, donde la agrupación deleitó a su fans en el Foro Sol de la Ciudad de México, interpretando temas como Times Like These, The Pretender y Learn To Fly, así como No Son Of Mine, The Sky is a Neighbourhood, Shame Shame, entre otros.

El baterista fue encontrado sin vida en su cuarto de hotel al norte de Bogotá, donde se encontraba la agrupación para presentarse en el festival Estéreo Picnic.