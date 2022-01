Muere Thierry Mugler, el icónico diseñador de moda francés

En el 2019, diseñó el vestido que usó Kim Kardashian en la Met Gala, inspirado en Sophia Loren en Boy on a Dolphin, de 1957. “Sus desfiles fueron los más legendarios e icónicos de la historia”, dijo Kardashian, de 41 años, a la revista People.

Después de su retiro, Mugler trabajó como asesor artístico de Beyoncé, incluso en el diseño del vestuario para su gira mundial I Am.... Otros nombres famosos vestidos por el francés incluyen desde íconos como David Bowie, George Michael, Cindy Crawford y Sharon Stone hasta estrellas de la actualidad como Cardi B, Katy Perry, Rihanna y Bella Hadid.

Mugler también fue famoso por su línea de perfumes, que se venden hasta el día de hoy. Su fragancia más reciente, Angel Nova, se lanzó en junio de 2020. Su primer perfume, Angel, se lanzó en 1992 y se decía que era el preferido de Hillary Clinton y Barbara Walters.

Nacido el 21 de diciembre de 1948 en Estrasburgo, Francia, Mugler comenzó a diseñar en la década de 1970. Se hizo conocido por sus diseños dramáticos y vanguardistas.

Llegó a París a los 20 años y creó su marca “Café de Paris” en 1973, un año antes de fundar la marca “Thierry Mugler”. Hizo su nombre en gran parte en la década de 1980. El icónico diseñador también ayudó a allanar el camino para las modelos transgénero, ya que Mugler las contrataba para sus deslumbrantes espectáculos en la pasarela.

El modisto se retiró de la moda en 2002. La marca se relanzó en 2010 como Mugler, que actualmente se encuentra bajo la dirección creativa del diseñador Casey Cadwallader.

“Nunca voy a ser él, no quiero intentar ser como él, no quiero copiarlo. Pero quiero respetarlo, hacer justicia a su legado. Pienso en eso cuando trabajo: debe ser algo que me represente, y que sea respetuoso. Me doy la libertad de ser yo mismo porque él se dio la libertad de ser él mismo”, dijo el estadounidense a la revista Vogue en agosto de 2021.