I want you back, el gran éxito del grupo, se inspiró abiertamente en Sly and the Family Stone y encabezó las listas de éxitos en 1969. Los Jackson siguieron con tres canciones en el primer puesto de las listas de popularidad ABC, The love you save y I’ll Be There, y también llegaron al top 5 con Mama’s Pearl y Never can say goodbye.

El músico había actuado recientemente en Alemania, Inglaterra y el estado de California con sus hermanos Marlon y Jackie, como The Jacksons.

Según su página web, Tito hacía giras desde 2003 con su propia banda de blues y funk. En 2016 se convirtió en el último de los hermanos Jackson en tener un éxito Billboard en solitario, con el sencillo Get It Baby.