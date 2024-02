A lo largo de su carrera, chocó públicamente con otras celebridades y periodistas y, a menudo, rechazó a los ejecutivos discográficos que querían suavizar sus asperezas, detalló vanguardia.com

Era conocido por su abierto patriotismo en canciones posteriores al 11 de septiembre como Courtesy of the Red, White and Blue y melodías bulliciosas de bar como I love this bar y Red solo cup. Tenía una voz poderosa y retumbante, un sentido del humor irónico y un rango que transmitía canciones de amor además de canciones para beber.

Entre sus 20 éxitos número uno en Billboard se encuentran How do you like me now?, Should’ve been a cowboy, Tan good as I once was, My list y Beer for my horses, a dúo con Willie Nelson.

Keith trabajó como matón en los campos petroleros de Oklahoma cuando era joven, luego jugó fútbol semiprofesional antes de lanzar su carrera como cantante.

Solía mostrar su política en la manga, especialmente después de los ataques terroristas en suelo estadounidense en 2001, y al principio dijo que era un demócrata conservador, pero luego afirmó que era independiente.

Tocó en eventos para los presidentes George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump, este último le otorgó una Medalla Nacional de las Artes en 2021. Sus canciones y sus opiniones contundentes a veces le causaron polémicas, que parecía cortejar.

Fue honrado por la organización de derechos de interpretación BMI en noviembre de 2022 con el premio BMI Icon, unos meses después de anunciar su diagnóstico de cáncer de estómago.

“Siempre sentí que escribir canciones era la parte más importante de toda esta industria”, dijo Keith a la multitud de compañeros cantantes y escritores.