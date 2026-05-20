Muere Tom Kane, actor que dio voz a Yoda en Star Wars, tenía 64 años

La noticia fue dada a conocer por su representante, Zach McGinnis. El actor estaba casado con Cindy Roberts desde 1982 y era padre de nueve hijos, tres biológicos y seis adoptados o en acogimiento familiar, a quienes solía describir como su mayor orgullo, señala quien.com

De acuerdo con información confirmada por su agencia Galactic Productions, Tom Kane murió en un hospital de Kansas City rodeado de su familia debido a complicaciones derivadas del derrame cerebral que sufrió en 2020, problema de salud que lo obligó a retirarse del doblaje activo.

Tom Kane, uno de los actores de voz más reconocidos de la industria del entretenimiento, falleció a los 64 años. El actor era mundialmente famoso por interpretar a Yoda en Star Wars: La guerra de los clones , además de dar vida al profesor Utonium y HIM en Las Chicas Superpoderosas y a Takeo Masaki en la saga Call of Duty .

Nacido el 15 de abril de 1962 en Overland Park, Kansas, Tom Kane comenzó su carrera en el doblaje cuando apenas tenía 15 años. Gracias a su enorme versatilidad y a su capacidad para transformar su voz, rápidamente se convirtió en uno de los actores más solicitados de Hollywood.

Entre sus trabajos más recordados destaca su interpretación de Yoda, personaje al que dio vida respetando el estilo clásico de Frank Oz, pero aportando también su propio sello. Además de Yoda, participó como narrador y como el Almirante Yularen en Star Wars: La guerra de los clones, así como el Almirante Ackbar en Star Wars: El último Jedi.

Otro de sus trabajos más queridos fue en Las chicas superpoderosas, donde interpretó tanto al profesor Utonium como al aterrador villano HIM, personajes que marcaron a toda una generación de espectadores alrededor del mundo.

La trayectoria de Kane también dejó huella en el mundo de los videojuegos gracias a su participación como Takeo Masaki en la modalidad Zombies de Call of Duty.

A lo largo de su carrera también dio voz a personajes como Darwin en The Wild Thornberrys, Mr. Herriman en Foster’s Home for Imaginary Friends, Magneto en Wolverine y los X-Men, Lord Monkey Fist en Kim Possible y Ultrón en producciones de Marvel, además de trabajar como narrador en los Premios Oscar, atracciones de Disney, comerciales y avances cinematográficos.

La muerte de Kane provocó una ola de reacciones en redes sociales, donde miles de fans y colegas recordaron el enorme legado que dejó en la animación, los videojuegos y el universo de Star Wars.