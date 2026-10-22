$!Muere Tom Skerritt a los 93 años: adiós al icónico actor de Top Gun, Alien y Picket Fences

Skerritt construyó una prolífica trayectoria caracterizada por dar vida a personajes con una autoridad serena, cálida e irónica. Entre sus papeles más célebres destacan el del comandante Mike ‘Viper’ Metcalf en Top Gun , el Capitán Dallas en el clásico de ciencia ficción Alien , y el firme pero justo sheriff Jimmy Brock en la aclamada serie Picket Fences , papel que le valió dos nominaciones al premio Emmy y la victoria como mejor actor principal en una serie dramática en 1993.

El reconocido actor estadounidense Tom Skerritt, una de las caras más versátiles y respetadas de la industria cinematográfica y televisiva, falleció este miércoles a los 93 años por causas naturales, según confirmó su familia a través de un emotivo comunicado.

“Si bien el mundo conoció a Tom por su destacada carrera como actor, nosotros lo conocimos por su humor, curiosidad, sabiduría, generosidad y el amor que trajo a nuestras vidas. Le importaban profundamente la imaginación, la creatividad, la narración de historias, el servicio a la comunidad, los veteranos, la naturaleza y ayudar a otros a encontrar y compartir sus propias voces”, expresó la familia en su mensaje de despedida.

A lo largo de más de cinco décadas de carrera, Skerritt brilló tanto en Hollywood como en Broadway y en escenarios teatrales de Seattle, participando en producciones emblemáticas como Steel Magnolias, Contact, Turning Point y A Time to Kill.

En sus propias palabras, siempre se definió a sí mismo como “un actor de carácter atrapado en el cuerpo de un protagonista”, una cualidad que le permitió transitar con absoluta soltura entre la pantalla chica y el cine.